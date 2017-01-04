調查局結業典禮 總統蔡英文親臨主持

蔡英文總統（前排左5）親自參與調查局結業典禮。（記者謝君臨攝）

2017-01-04 09:25

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部調查局今天上午舉行53期結業典禮，由總統蔡英文親臨主持，蔡總統除了嘉勉學員們優異的表現，並對調查局為國家、社會所付出的辛勞與貢獻，表達高度肯定，並參觀「反毒陳展館」聽取簡報，結束後將與偵破國內史上最大宗古柯鹼走私案的北機站同仁合影，為第一線緝毒英雄們加油打氣。

調查局表示，本期結業學員共計73位，其中男性49人、女性24人，平均年齡約26歲，其中台大畢業20人，若含政大、清大、交大、成大等國內頂尖大學更超過6成，碩士將近5成，素質優異，專業領域則涵蓋文、法、商、理工、醫學等類科，皆是學有專精的人才。

本期結業學員允文允武，其中學員簡如一的父親簡安錄現任調查局航業處處長，他從小耳濡目染，追隨父志，受訓表現優異；學員鄭伊泰大學畢業後，首次報考調查局即錄取，進入訓練所後，經循序漸進輔導訓練，終能通過半馬路跑、泳渡日月潭，以及攀登玉山等三大體能考驗；學員巫仁瑜曾擔任勤業眾信會計師事務所副理，財經資歷豐富。