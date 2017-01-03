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一例一休政策爛蘋果是事實 林伯豐力挺蔡練生

2017-01-03  23:48

〔記者羅倩宜／台北報導〕工總秘書長蔡練生指一例一休是「爛蘋果」政策，被政院發言人徐國勇大動作回擊，指為打臉工總理事長許勝雄。對此同為「理事長級」的林伯豐表示，執政者要謙虛，蔡練生説「爛蘋果」也是事實，只是代表許勝雄講出不方便講的話。

一例一休造成物價全面喊漲，過去一年，不論工總、商總、工商協進會，均大力批評此政策，但政院從未對任何「理事長級」的企業大老做出批評，卻在最近選擇對負責工總日常營運、「秘書長級」的蔡練生開刀。

徐國勇在週二（3日）晩間指出，工總理事長許勝雄在12月初表示支持民進黨版勞基法，希望盡快過關，如今蔡練生卻批此一政策是「爛蘋果」，是打臉理事長許勝雄。

對此，工商協進會理事長林伯豐指出，「講爛蘋果也是事實，是希望政院有好的配套措施。」他表示，一例一休讓勞資雙方都不滿意，更是事實。蔡練生的用詞雖然不好，但執政者應該要檢討。

林伯豐過去一年曾批評新政府處理勞基法是「荒謬」、「上路太倉促」、「台灣經濟一定萎縮」；但政院發言人從未回擊「理事長級」的林伯豐，如今卻拿「秘書長級」的蔡練生來開刀。

林伯豐認為，「蔡練生説的話就是代表工總的想法。」他指出，工總理事長許勝雄為人客氣也很圓融，「常常話只講一半，所以蔡練生秘書長只是代表他講出不方便講的另一半。」林伯豐説，當初七大工商團體確實希望勞基法快點通過，目的是結束紛擾，不代表對這個新法滿意。

林伯豐認為，政院與其花時間來打擊蔡練生，不如想出好的對策，看看有什麼配套解決方案，讓一例一休不要造成全民的負擔。「執政者要謙虛，不要陷入口水，配套拿出來比較重要。」

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  • 圖為工商協進會理事長林伯豐。（記者羅倩宜攝）

    圖為工商協進會理事長林伯豐。（記者羅倩宜攝）

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