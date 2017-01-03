連方瑀閨密朱婉清 躲過通緝時效悄悄返台

2017-01-03 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕前中央廣播電台董事長朱婉清在任職期間，因涉嫌業務侵占公款等案，分別遭到北院和北檢通緝，但她卻在2000年潛逃赴美，而她的通緝追訴時效已在2013年到期，媒體報導，朱婉清在日前悄悄返台，在慶城街豪宅內宴請郭小莊、胡錦等名人好友，不過座上賓並沒有連家人。

朱婉清過去與前副總統連戰的妻子連方瑀關係密切，朱婉清之夫何景賢為連戰同學，連戰當行政院長時，過去從未擔任公職的朱婉清，直接以機要參事之職，兼任行政院六組組長，後再高升央廣董事長。

不過朱婉清被控在1997年至2000年任職央廣董事長期間，侵占央廣139萬元公款，用來整修私宅、繳納黨費、校友會費等，朱在2000年10月12日到案說明，否認犯行，檢方諭令她以50萬元交保，交保當天，朱婉清便連夜潛逃到美國。

北檢及台北地院資料顯示，朱婉清涉及侵占公款兩案，分遭北檢及北院通緝，其中侵占公款修屋及付私人帳單等案情，北院2013年6月間因時效完成判決免訴；另案為花公帑登報自清，北檢2014年4月間以時效完成做出不起訴處分，因此朱可自由回台。

《鏡傳媒》報導，朱婉清是在去年11月低調返台，朱婉清的好友說，朱怕媒體注意，所以沒在追訴期一到就回台，而是又忍了2、3年才回台，朱回台前也沒告知任何朋友，大家都是接到邀約電話，才知道朱婉清回來了。

報導稱，朱婉清於去年11月21日於北市慶城街豪宅內宴客，近百坪的豪宅市值約1億1千多萬元，而京劇名伶郭小莊、台灣京劇碩果僅存女小生孫麗虹、第一青衣趙復芬、台灣第一女花臉王海波、老牌藝人胡錦、知名前主播顧安生等人都是座上賓，但沒見交情頗佳的連家人。