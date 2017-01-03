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田秋堇、吳澤成 傳被推薦擔任監察委員

2017-01-03  21:45

［記者簡惠茹／宜蘭報導］監察院目前有11席監察委員的缺額待補，第5屆監察委員補提名審薦小組去年10月組成，預計今年1月底完成審薦作業，2月送往立法院進行人事同意權的審查。據了解，宜蘭縣副縣長吳澤成與僑委會副委員長田秋堇都在推薦名單中。

「我不知道。」吳澤成表示，沒有人來問過他的意願，媒體詢問才第一次聽到這個消息，感到驚訝、意外，還有人想到他。對於是否有意願，吳澤成則說，很難回答，就像男朋友還沒跟你求婚，別人來問你要不要嫁給他，怎麼答？

吳澤成說，宜蘭縣副縣長是他人生中做最久的位置，長達7年，在什麼職位並不重要，重要的是你用什麼心態去做事情，只要想做事，在任何崗位、任何角色都可以做好，都會有影響力，只是方式不同。

僑委會副委員長田秋堇傳出也在推薦名單中，台灣環境保護聯盟秘書長陳秉亨表示，去年有許多環團發起連署，希望推薦田秋菫成為監察委員，最後連署人數高達2千多人，參與連署的環團也有20個左右。

「田秋堇會是擁有人民信任的監委。」陳秉亨說，田秋堇從台灣民主運動出身，參與反六輕、反核四等議題，一路走來堅持環境優先的理念，擔任立法委員期間也推動許多重大環境法案，希望能有這樣的監察委員為環境發聲，除了關心環境，她也重視人權議題，因此得到民間信任，相信如果順利通過，一定會有許多人民向她陳情。

田秋堇表示，知道有環團推薦她當監察委員，她現在處於行政體系，會把現在的工作做好，其他不方便多說。

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  • 僑委會副委員長田秋堇傳被推薦擔任監察委員。（資料照，記者江志雄攝）

    僑委會副委員長田秋堇傳被推薦擔任監察委員。（資料照，記者江志雄攝）

  • 宜蘭副縣長吳澤成傳出被推薦擔任監察委員。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭副縣長吳澤成傳出被推薦擔任監察委員。（記者簡惠茹攝）

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