| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
 首頁 > 政治

勞動部長自己更正：休息日加班 沒出勤須請假

2017-01-03  23:50

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部針對勞工同意在休息日加班卻因故缺勤一事指出，勞工須請假、可扣薪，但對照日前勞動部長郭芳煜說，用「請假」的概念擔心會傷害到勞工的權益，郭今日則透過幕僚說，日前的說法是以個人觀點，但經研議後發現，當初的顧慮是多餘了。

針對勞工休息日排加班，勞動部今表示，經邀集專家學者討論後確認，若未出勤就必須請假，在費用的計算上，雇主則須依實際出勤時數給薪水及加班費。

但郭芳煜於上週四在答詢立委李彥秀質詢時說，會找專家學者重新討論，因為82年雖有函釋是國定假日出勤須請假，但這樣的函釋有檢討的必要，用請假的概念的話，擔心會傷害到勞工的權益。

《蘋果》報導，郭芳煜今透過幕僚回應，指當時是用個人觀點答覆立委，在勞工權益上要慎重，並邀來學者專家評估，經研議後則發現，先前的函釋並無損及勞工權益之虞，顯示他原本的顧慮是多餘的。

廣告
  • 勞動部長郭芳煜（左）上週曾說，用「請假」的概念擔心會傷害到勞工的權益，不過勞動部今針對勞工同意在休息日加班卻因故缺勤一事指出，勞工須請假、可扣薪。（資料照，記者方賓照攝）

    勞動部長郭芳煜（左）上週曾說，用「請假」的概念擔心會傷害到勞工的權益，不過勞動部今針對勞工同意在休息日加班卻因故缺勤一事指出，勞工須請假、可扣薪。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休息日 休息日加班 函釋 加班費 勞動部 勞動部長 勞工權益 勞權 打臉 本薪 薪水 請假 郭芳煜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：勞動部長自己更正：休息日加班 沒出勤須請假


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.