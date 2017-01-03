勞動部長自己更正：休息日加班 沒出勤須請假
2017-01-03 23:50
〔即時新聞／綜合報導〕勞動部針對勞工同意在休息日加班卻因故缺勤一事指出，勞工須請假、可扣薪，但對照日前勞動部長郭芳煜說，用「請假」的概念擔心會傷害到勞工的權益，郭今日則透過幕僚說，日前的說法是以個人觀點，但經研議後發現，當初的顧慮是多餘了。
針對勞工休息日排加班，勞動部今表示，經邀集專家學者討論後確認，若未出勤就必須請假，在費用的計算上，雇主則須依實際出勤時數給薪水及加班費。
但郭芳煜於上週四在答詢立委李彥秀質詢時說，會找專家學者重新討論，因為82年雖有函釋是國定假日出勤須請假，但這樣的函釋有檢討的必要，用請假的概念的話，擔心會傷害到勞工的權益。
《蘋果》報導，郭芳煜今透過幕僚回應，指當時是用個人觀點答覆立委，在勞工權益上要慎重，並邀來學者專家評估，經研議後則發現，先前的函釋並無損及勞工權益之虞，顯示他原本的顧慮是多餘的。
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