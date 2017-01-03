花媽出席劉世芳尾牙 力薦「傳承高雄使命」

高雄市長陳菊晚間在立委劉世芳尾牙餐會上，公開推薦劉世芳「傳承高雄使命」﹗（讀者提供）

2017-01-03 20:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊晚間在立委劉世芳尾牙餐會上，公開推薦劉世芳「傳承高雄使命」﹗

立委劉世芳服務處今晚舉辦尾牙餐會，近千支持者到場，高雄市長陳菊也率三位副市長應邀出席﹔賓客轉述陳菊致詞內容，她強調高雄每個發展的關鍵時刻，劉世芳一直都在，對得起大家一路的牽成，並當場給劉世芳一個深深擁抱，劉世芳則表示，很感謝市長與鄉親肯定。

幕僚說明，劉世芳服務處原訂今日舉辦的歲末尾牙，因許多支持鄉親對有心人士操作民調深感激憤，遂決定將原本尾牙餐會擴大辦理，並在短短三天內召集完成，展現劉世芳團隊強大動員能量，民進黨高市議會黨團更有三分之二以上議員出席相挺，顯示雄厚的支持基礎。

陳菊致詞時表示，不管是石化氣爆等高雄的重大挑戰，還是大高雄許多重大的城市建設推動過程中，每一個關鍵時刻，擔任副市長的劉世芳「一直都在」，在她的身邊、也在全體高雄人的身邊，跟大家一起同甘共苦。

致詞後，陳菊也給劉世芳一個深深的擁抱，感謝她一路以來為高雄的付出。