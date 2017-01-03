| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

花媽出席劉世芳尾牙 力薦「傳承高雄使命」

高雄市長陳菊晚間在立委劉世芳尾牙餐會上，公開推薦劉世芳「傳承高雄使命」﹗（讀者提供）

2017-01-03  20:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊晚間在立委劉世芳尾牙餐會上，公開推薦劉世芳「傳承高雄使命」﹗

立委劉世芳服務處今晚舉辦尾牙餐會，近千支持者到場，高雄市長陳菊也率三位副市長應邀出席﹔賓客轉述陳菊致詞內容，她強調高雄每個發展的關鍵時刻，劉世芳一直都在，對得起大家一路的牽成，並當場給劉世芳一個深深擁抱，劉世芳則表示，很感謝市長與鄉親肯定。

幕僚說明，劉世芳服務處原訂今日舉辦的歲末尾牙，因許多支持鄉親對有心人士操作民調深感激憤，遂決定將原本尾牙餐會擴大辦理，並在短短三天內召集完成，展現劉世芳團隊強大動員能量，民進黨高市議會黨團更有三分之二以上議員出席相挺，顯示雄厚的支持基礎。

陳菊致詞時表示，不管是石化氣爆等高雄的重大挑戰，還是大高雄許多重大的城市建設推動過程中，每一個關鍵時刻，擔任副市長的劉世芳「一直都在」，在她的身邊、也在全體高雄人的身邊，跟大家一起同甘共苦。

致詞後，陳菊也給劉世芳一個深深的擁抱，感謝她一路以來為高雄的付出。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉世芳 尾牙 陳菊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：花媽出席劉世芳尾牙 力薦「傳承高雄使命」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.