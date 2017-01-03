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遭爆違法領款？ 嘉市新任副市長張惠博：無的放矢

2017-01-03  20:18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市副市長新人事今天剛發布，媒體「上報」爆料，新任副市長張惠博任彰化師範大學校長期間，違法擔任產學碩士專班計畫主持人，還領取共289萬元款項；對此張惠博今傍晚澄清，媒體爆料違法一案「絕無此事」，他說，當時辦理產業碩士專班計畫，從主持人及教育經費、專班師資，都要一一送給教育部審核，審核通過才辦理，檢舉人根本「無的放矢」。

張惠博說，當時也有人曾向教育部檢舉，他已回函說明過，強調都依法行政、依規定領款，但款項並沒有特別計算。

市長涂醒哲力挺張惠博說，之前就已向張了解，知道所有事情已經解決，希望檢舉人提出涉及違法相關證據，不要剛發布人事就爆料，讓人懷疑有心人操作。

涂說，如真違法，監察院早就已經處理，還讓張當完校長，甚至還任高雄市空中大學校長？認為如提不出違法事證，應讓人做看看，等他做出成果再說。

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  • 嘉義市長涂醒哲（中）今發布新任副市長人選，由前彰化師範大學校長張惠博（右一）接任。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長涂醒哲（中）今發布新任副市長人選，由前彰化師範大學校長張惠博（右一）接任。（記者王善嬿攝）

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