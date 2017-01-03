遭爆違法領款？ 嘉市新任副市長張惠博：無的放矢
2017-01-03 20:18
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市副市長新人事今天剛發布，媒體「上報」爆料，新任副市長張惠博任彰化師範大學校長期間，違法擔任產學碩士專班計畫主持人，還領取共289萬元款項；對此張惠博今傍晚澄清，媒體爆料違法一案「絕無此事」，他說，當時辦理產業碩士專班計畫，從主持人及教育經費、專班師資，都要一一送給教育部審核，審核通過才辦理，檢舉人根本「無的放矢」。
張惠博說，當時也有人曾向教育部檢舉，他已回函說明過，強調都依法行政、依規定領款，但款項並沒有特別計算。
市長涂醒哲力挺張惠博說，之前就已向張了解，知道所有事情已經解決，希望檢舉人提出涉及違法相關證據，不要剛發布人事就爆料，讓人懷疑有心人操作。
涂說，如真違法，監察院早就已經處理，還讓張當完校長，甚至還任高雄市空中大學校長？認為如提不出違法事證，應讓人做看看，等他做出成果再說。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 日台交協揭牌 日：日台友好關係全球少見
- 財劃法未修正 朱立倫：新北每年少150億財源
- 南市民進黨團新總召上任 李退之：府會合作推動市政
- 南非首都市長訪台遭嗆違反一中 柯P：這太重了吧！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 范冰冰砸錢在男友身上不心疼 首曝李晨唯一缺點
- 雲林空污破表 環署指機器故障 環團質疑粉飾太平
- 寶寶猛長痱子 才知「疥瘡」惹禍
- 註冊率不到5成 3私校教授年終泡湯
- 「老夫子」作者王家禧過世 享耆壽93歲
- 造橋2火車站 改造步道修棧道
- 現制報你知：計程車司機上限68歲
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- MLB》建仔明返美找新東家 這5隊剛好缺優秀右投
- 「大王」變「複」翁 月薪挑戰40萬
- 公共工程又出事 市府：汰除不良廠商
- 韓流新4天王出爐！孔侑票房王穩坐江山
- 木柵路四、五段合併徵收 將開說明會
- 向天皇拜年 近10萬日人湧御前
- 暖冬疫情不減 桃市連4週逾1400人次腸病毒就診
- 警局旁自焚身亡 男子曾做筆錄「死一死最好」
- 蝦毀！張震嶽愛的初體驗 原來是日本……
- 失聯30年 戶政e指通申辦協尋親友2天圓夢
- 蜜拉喬娃薇琪螢幕女漢子 私下溫柔娃
- 無業逆子酒後鬧事 鐵條毆打86歲老母致昏迷
- 義大利極樂神父 與15女亂搞還拍片紀錄
- 超商人事成本估增2成 傳週休二日不營業
- 不怕被認出 51歲方文琳：素顏拍照也OK
- 三大法人買超8.2億 外資賣超2.6億
- 關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白
- NBA》年度十大花式進球 林書豪上榜（影音）
- 池上火車站屋頂電塔突兀 鐵改局拆了
- 女友赤裸陳屍租住處 獲救男坦承玩毒品性愛轟趴
- 台灣康師傅解散 滅頂發起人：人民的勝利
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 流感疫情 上週新增14例重症3死
- 中華電信擴大資本支出 今年達290億元
- 恐怖！氣話當真 狠夫拿球棒打懷胎5月妻
- 故宮即日起開放學術研究圖檔
- 五月天後製團隊在高雄辦搞怪樂園 概念式親子樂園
- 年輕媽媽臉書直播時猝死 上千網友冷血旁觀
- 消防闖關趣 1月8日在高市金獅湖道德院上場
- 隨心所欲大吃還能維持S曲線身材？AOA雪炫透露秘訣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭爆違法領款？ 嘉市新任副市長張惠博：無的放矢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分