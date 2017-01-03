一例一休各行業喊漲 公平會：嚴查有無聯合漲價
2017-01-03 22:22
〔即時新聞／綜合報導〕受「一例一休」新制上路影響，許多行業的業者都高喊人力成本增加要漲價，公平會今啟動「防制人為操縱」小組，近期將緊盯物價，調查是否有聯合漲價的行為。
綜合媒體報導，一例一休上路後影響許多行業，特別是像餐飲、交通運輸、娛樂電影等勞力密集的服務業，因此業者紛紛喊出漲價聲浪。為防範漲價效應持續發酵，公平會今啟動「防制人為操縱」小組，副主委邱永和則指出，目前觀察到的漲價情形，都是屬成本考量，公平會尊重市場機制，但也呼籲業者不要聯合漲價，若查證屬實一定嚴懲。
《聯合報》報導，主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰指出，1月5日公布的12月消費者物價指數尚未反應出新制上路對物價的影響，可能要等到2月公布1月物價時，才看得出影響程度。
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