| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
田秋堇、吳澤成 傳被推薦擔任監察委員
 首頁 > 政治

嘉縣前議長董象告別式 50辣妹跳鋼管舞送行

董象告別式請來辣妹送最後一程，引觀眾圍觀。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

2017-01-03  20:14

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣前議長董象服務地方數十年，因病在去年12月中辭世，而於今天所舉辦的告別式中，除了上百台進口轎車送葬，更有50名鋼管辣妹在車上熱舞，聲勢壯大，引來不少民眾圍觀。

根據《三立新聞網》報導，因病於上個月辭世的董象，享壽76歲，於今早舉行公祭儀式，包括嘉義縣長張花冠、總統府資政宋楚瑜等不少政壇及地方人物都前來拈香致意。

而告別式的送葬車隊長達數百公尺，且有50名鋼管辣妹在吉普車上大跳鋼管舞，吸引眾多民眾圍觀。

董象為嘉義縣政壇黃派，數十年來為民發聲並推動嘉義縣各項建設，在地方上累積不少聲望，且也曾任嘉縣議會第11、12屆議員、第13屆副議長後代理議長及第14屆議長。

廣告
  • 董象的告別式聲勢浩大。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

    董象的告別式聲勢浩大。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

  • 50名鋼管辣妹在車上大跳熱舞，送董象最後一程。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

    50名鋼管辣妹在車上大跳熱舞，送董象最後一程。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

  • 總統府資政宋楚瑜也到場致意。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

    總統府資政宋楚瑜也到場致意。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 告別式 嘉義縣 董象 辭世 鋼管辣妹
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：嘉縣前議長董象告別式 50辣妹跳鋼管舞送行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.