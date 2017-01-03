嘉縣前議長董象告別式 50辣妹跳鋼管舞送行

董象告別式請來辣妹送最後一程，引觀眾圍觀。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

2017-01-03 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣前議長董象服務地方數十年，因病在去年12月中辭世，而於今天所舉辦的告別式中，除了上百台進口轎車送葬，更有50名鋼管辣妹在車上熱舞，聲勢壯大，引來不少民眾圍觀。

根據《三立新聞網》報導，因病於上個月辭世的董象，享壽76歲，於今早舉行公祭儀式，包括嘉義縣長張花冠、總統府資政宋楚瑜等不少政壇及地方人物都前來拈香致意。

而告別式的送葬車隊長達數百公尺，且有50名鋼管辣妹在吉普車上大跳鋼管舞，吸引眾多民眾圍觀。

董象為嘉義縣政壇黃派，數十年來為民發聲並推動嘉義縣各項建設，在地方上累積不少聲望，且也曾任嘉縣議會第11、12屆議員、第13屆副議長後代理議長及第14屆議長。