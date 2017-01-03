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招商掛蛋 柯P將地上權租金率5％降為3％

2017-01-03  18:51

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲招商掛蛋，今市政會議通過「台北市市有非公用土地設定地上權實施要點」修正草案，以往地租租金率以公告地價年息5％計算，市長專簽後才可降為3％，未來則參照比照「國有非公用土地設定地上權作業要點」，租金率以土地申報地價年息3至5％計算，增加投資誘因。

財政局副局長游適民說明，因應公告地價平均漲幅約3成，「北市非公用土地設定地上權實施要點」進行兩階段修法，去年先增訂地租漲幅上限6％。第二階段則是將租金率從公告地價5％降至3至5％，但權利金估算會參考租金額，若低租少收、權利金則會稍微多一點。

財政局長陳志銘舉例，若台北101租金率3％、營運權利金可能達202億元，若5％則不到100億元；降低市有地租金比例，可降低投資風險，讓投資者更有意願參加地上權投標。

此外，游適民說，北市府也修法，市有地若為畸零地、或與中央或其他地方政府持分共有者，導致須整併土地招商，但過去因中央地方法令不同，常會出現一塊地分割成兩套租金收取辦法，未來將依據主辦機關的收租規定，採一套標準，意即市府主導的開發案，國有地部分可享地租6％漲幅上限

北市府昨通過該實施要點修正草案，近日將公告實施。

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  • 柯文哲上任以來招商掛零，市政會議今天通過，調降非公用土地設定地上權租金，增加投資誘因。圖為柯文哲之前出席台北市公有土地開發第二次聯合招商座談會的畫面。（資料照，記者方賓照攝）

    柯文哲上任以來招商掛零，市政會議今天通過，調降非公用土地設定地上權租金，增加投資誘因。圖為柯文哲之前出席台北市公有土地開發第二次聯合招商座談會的畫面。（資料照，記者方賓照攝）

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