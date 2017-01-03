招商掛蛋 柯P將地上權租金率5％降為3％

2017-01-03 18:51

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲招商掛蛋，今市政會議通過「台北市市有非公用土地設定地上權實施要點」修正草案，以往地租租金率以公告地價年息5％計算，市長專簽後才可降為3％，未來則參照比照「國有非公用土地設定地上權作業要點」，租金率以土地申報地價年息3至5％計算，增加投資誘因。

財政局副局長游適民說明，因應公告地價平均漲幅約3成，「北市非公用土地設定地上權實施要點」進行兩階段修法，去年先增訂地租漲幅上限6％。第二階段則是將租金率從公告地價5％降至3至5％，但權利金估算會參考租金額，若低租少收、權利金則會稍微多一點。

財政局長陳志銘舉例，若台北101租金率3％、營運權利金可能達202億元，若5％則不到100億元；降低市有地租金比例，可降低投資風險，讓投資者更有意願參加地上權投標。

此外，游適民說，北市府也修法，市有地若為畸零地、或與中央或其他地方政府持分共有者，導致須整併土地招商，但過去因中央地方法令不同，常會出現一塊地分割成兩套租金收取辦法，未來將依據主辦機關的收租規定，採一套標準，意即市府主導的開發案，國有地部分可享地租6％漲幅上限

北市府昨通過該實施要點修正草案，近日將公告實施。