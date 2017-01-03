彰縣人事大風吹 3局處長、1機要將換新面孔
2017-01-03 18:28
〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長魏明谷就職已滿2年，他上任來為了穩定軍心，局處長和副處長大都是沿用國民黨前縣長卓伯源升任的人才，不過，今年開始，為了貫徹其政見，近期將展開一波的人事大搬風，至少3個局處長將換新面孔。
3個局處長缺包括：原教育處長林明裕副縣長後遺留的教育處長缺、地方稅務局長邱森輝將於近期屆齡退休、目前由副處長代理處長的水利資源處長缺。同時現由參議代理的機要秘書職位，也正尋覓人選。
據了解，縣府最近頻繁約見相關人員，備受關注的教育處長人選，被點名的包括前教育處副處長陳逸玲、曾任彰化縣教育處學管科長的現任台中市教育局主任秘書鄧進權，還有尚未曝光的內升人選。
在人事異動名單中，水資處和地方稅務局，也傳出多位被徵詢的人選，但高層傾向視工作表現從縣府人員內升，卻有不同的意見出現，主張用人唯才和選戰的務實面，以及選舉人情包袱等現實面，不應該排斥用自己的人，外地人反而更能貫徹政策。
副縣長林明裕對前述人事傳聞不置可否，並表示教育處長人事派令尚未定案，機要秘書人選還在找，會異動的局處室人事，近期一起公佈。
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