徐國勇：交通水電瓦斯 春節前不漲價

行政院發言人徐國勇今（3）召開記者會，認為一例一休不會造成物價飛漲，更宣布春節前交通運輸、水、電、瓦斯，都不會漲價。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-01-03 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後、漲聲四起，行政院發言人徐國勇今（3）日宣布，交通運輸業、水、電、瓦斯春節前不漲價。

《中央社》報導，行政院長林全接受媒體專訪時表示，一例一休上路，漲價是必然結果。行政院發言人徐國勇隨即下午召開記者會澄清，一例一休不可能造成全面性漲價，只有像快遞、交通運輸等勞力密集產業，才可能有漲價問題。

他也宣布行政院已和交通運輸業者及民生相關國營企業做好協商，春節過年前，交通運輸業、水、電、瓦斯都不調漲。徐國勇表示，目前已啟動物價督導小組，關注物價浮動。至於汽油是依據國際油價調整，無法掌握但會密切關切。

而先前媒體報導，行政院有192項政績公布，包括不當黨產處理委員會正式揭牌、對太陽花學運撤告、通過勞基法修正案、推動長照10年計畫、成立經貿談判辦公室、提出新南向政策推動計畫、亞洲矽谷等。

徐國勇則澄清，行政院並沒有整理此192項政績，而是網友整理出來的，並認為這192項不太算是政績，而是正在進行中的政策。