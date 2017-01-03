好市多借輔大當停車場 快期末考的學生不爽

2017-01-03 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）新莊店週末開幕，因應可能的大量車潮，向附近的輔仁大學租用800個停車位，但由於下週就是期末考，引起學生反彈。

好市多新莊店將於週六（7日）開幕，與輔大簽約租借800個停車位供消費者使用。根據《蘋果日報》報導，有輔大學生不滿地表示，好市多大肆宣傳輔大是他們的停車場，還有接駁車往來校園與商場，但下週就是期末考，人潮恐影響學生學習。

對此好市多回應，向輔大租用停車場僅限本週六、日兩天，並非長期租用，且是假日，應該不至於影響學生作息。新北市交通局則表示，有要求業者必須提供足夠停車位，至於業者向誰租用，他們並不會過問。