| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

好市多借輔大當停車場 快期末考的學生不爽

2017-01-03  18:42

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）新莊店週末開幕，因應可能的大量車潮，向附近的輔仁大學租用800個停車位，但由於下週就是期末考，引起學生反彈。

好市多新莊店將於週六（7日）開幕，與輔大簽約租借800個停車位供消費者使用。根據《蘋果日報》報導，有輔大學生不滿地表示，好市多大肆宣傳輔大是他們的停車場，還有接駁車往來校園與商場，但下週就是期末考，人潮恐影響學生學習。

對此好市多回應，向輔大租用停車場僅限本週六、日兩天，並非長期租用，且是假日，應該不至於影響學生作息。新北市交通局則表示，有要求業者必須提供足夠停車位，至於業者向誰租用，他們並不會過問。

廣告
  • 好市多新莊店週末開幕，因應可能的大量車潮，向附近的輔仁大學租用800個停車位。（資料照，記者葉冠妤攝）

    好市多新莊店週末開幕，因應可能的大量車潮，向附近的輔仁大學租用800個停車位。（資料照，記者葉冠妤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： costco 停車場 好市多 輔仁大學 輔大
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：好市多借輔大當停車場 快期末考的學生不爽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.