海巡於太平島升旗 冉冉激起愛國心
2017-01-03 18:17
國旗於太平島升起。（南巡局提供）
［記者黃旭磊／高雄報導］海巡署於太平島升旗，國旗於破曉晨曦中升起，隊員稱見旗幟飄揚，冉冉升起愛國情操。
海巡署今天表示，元旦清晨，南沙指揮官王茂霖帶隊於太平島東方沙灘迎接106年度第一道曙光，國旗在國碑「南疆鎖鑰」前方升起，弟兄見國旗冉冉升起紛激起愛國情操，表達戍守南疆決心。
升旗儀式後，王茂霖返回隊部途中，於觀音堂草地發現5隻迷途綠蠵幼龜，研判是元旦清晨於太平島南沙灘出生，受強勁東北季風影響迷途。隊員表示，「冥冥中受千手觀音庇佑，否則幼小身軀絕對不敵太平島日照，隨後於南沙灘野放。」
南巡局表示，南海局勢詭譎多變，為展現我國捍衛國境極南領土決心，平時由人員固守，每月並結合「碧海專案」勤務及駐島海巡艇定時巡邏，執行擴大掃蕩越界外籍漁船，展現國家主權。另外，太平島是南沙群島中面積最大且唯一擁有淡水的自然島嶼，充分滿足「聯合國海洋法公約」第121條島嶼構成要件，碼頭及燈塔提供漁業及海域駐航能力，響應南海和平倡議要點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 國民黨公布自做民調：政黨支持度居第一名
- 打正妹型男牌 民進黨新增七年級發言人
- 立院擬開臨時會 國民黨批壓縮預算審查
- 「自自冉冉」未在官方辭典中 國教院下月討論是否增列
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 扯！開槍打情敵 通緝犯跑路不忘看跨年煙火
- 台灣工銀改制 「王道銀行」營運受理網路開戶
- 中國扒手鎖定松機旅客行竊 加重竊盜罪起訴
- 曾躲棉被吞毛巾 嘉義殺妻嫌犯看守所內喉卡異物身亡
- 漫天慘叫！強國奸商為增重 泥漿灌活豬
- 鼓勵捐血救人 高雄捐血3次送限量黑熊杯杯
- 高齡主動脈瘤支架手術 這醫院3年成功率100％
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 華信春節離島再增36架次 今晚6時開放訂位
- 保七員警眼尖 查獲號碼相同偽人民幣
- 眷村文化保存發展 立委催生專法
- 大咖跨年棄台 曾國城虧新秀有舞台
- 盜拿國庫支票付酒帳 天兵被判12年徒刑
- 未續聘外勞留台 仲介竟收高額「服務費」
- 第三代外號貢丸 導入企業化經營
- 〈熱門族群〉工紙漲價解困境 法人投贊成票
- 危險家戶熱水器補助 竹市最高發3000元
- 2017首場流星雨來了 今晚大爆發
- 惡房東張淑晶學不乖？ 被爆新招詐騙外國遊客
- 鐵達尼沉船 大火才是禍首
- 〈愛情論辯〉未圓的愛 總是最美?
- NBA》朗度太難搞 衛冕軍也說NO
- 教官退出校園 北市新學期3、4校試辦
- 「戴套紅蘿蔔」躺公園 網友：一看就是內行人
- 全國最長莿桐花道 近700株莿桐樹慘遭砍頭
- 瓦斯機突冒火球燒傷廚師 業者判賠
- 雲林空污破表 環署指機器故障 環團質疑粉飾太平
- 新一代腎動脈交感神經阻斷術 治頑固型高血壓新利器
- 一例一休 工總：所得減、物價增 全台沒有贏家
- 圖方便亂停車 七星潭每週至少2起糾紛
- 台灣冬天好暖和？ 彭啟明：關鍵在大氣環流配置
- 花蓮港違規釣魚裁罰案 3年增4.8倍
- 臨時綠電是啥？ 跨年晚會申請掛零
- 三大法人買超8.2億 外資賣超2.6億
- 金裕貞金所炫 「17歲國民妹妹」氣夯逼前輩
- （影音）葉啟田驚爆恐慌症+憂鬱症纏身
- nba123╱老鷹加班啄馬刺 暴龍雙刃宰湖人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：海巡於太平島升旗 冉冉激起愛國心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分