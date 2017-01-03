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海巡於太平島升旗 冉冉激起愛國心

國旗於太平島升起。（南巡局提供）

2017-01-03  18:17

［記者黃旭磊／高雄報導］海巡署於太平島升旗，國旗於破曉晨曦中升起，隊員稱見旗幟飄揚，冉冉升起愛國情操。

海巡署今天表示，元旦清晨，南沙指揮官王茂霖帶隊於太平島東方沙灘迎接106年度第一道曙光，國旗在國碑「南疆鎖鑰」前方升起，弟兄見國旗冉冉升起紛激起愛國情操，表達戍守南疆決心。

升旗儀式後，王茂霖返回隊部途中，於觀音堂草地發現5隻迷途綠蠵幼龜，研判是元旦清晨於太平島南沙灘出生，受強勁東北季風影響迷途。隊員表示，「冥冥中受千手觀音庇佑，否則幼小身軀絕對不敵太平島日照，隨後於南沙灘野放。」

南巡局表示，南海局勢詭譎多變，為展現我國捍衛國境極南領土決心，平時由人員固守，每月並結合「碧海專案」勤務及駐島海巡艇定時巡邏，執行擴大掃蕩越界外籍漁船，展現國家主權。另外，太平島是南沙群島中面積最大且唯一擁有淡水的自然島嶼，充分滿足「聯合國海洋法公約」第121條島嶼構成要件，碼頭及燈塔提供漁業及海域駐航能力，響應南海和平倡議要點。

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  • 海巡署於太平島舉辦元旦升旗儀式。（南巡局提供）

    海巡署於太平島舉辦元旦升旗儀式。（南巡局提供）

  • 南沙指揮官王茂霖發現5隻迷途綠蠵幼龜。（南巡局提供）

    南沙指揮官王茂霖發現5隻迷途綠蠵幼龜。（南巡局提供）

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