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立院加開臨時會 民進黨團發躺椅備戰

2017-01-03  17:38

［記者彭琬馨／台北報導］立法院將於五日召開臨時會，預計將審查今年度中央政府總預算、電業法、與行使考試院副院長同意權等案，目前規劃將一路開到26號小年夜。民進黨立委余宛如在臉書貼文表示，黨團送給立委一人一張躺椅，據說是「臨時會加開過夜時可以用」，直呼黨團「太貼心了」。

由於國民黨日前已經放話，揚言將提出4000件預算刪減案，要杯葛總預算審查。民進黨團總召柯建銘雖不斷對國民黨喊話，強調此次臨時會決定一路開到小年夜，就是代表民進黨「破釜沉舟」、一定要將法案處理完的信心，但若國民黨持續杯葛，透過不斷提案消磨表決時間，只會讓國民黨提早打烊。

此外，為因應院會可能出現的臨時狀況，民進黨團發給黨籍立委每人一張躺椅，以備不時之需，立委余宛如就在臉書貼文表示，黨團送來的新年禮物，真是太貼心！

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  • 民進黨團送黨籍立委一人一張躺椅備戰。（記者彭琬馨攝）

    民進黨團送黨籍立委一人一張躺椅備戰。（記者彭琬馨攝）

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