國民黨：不信黨產會不抗告
2017-01-03 17:37
針對行政院不當黨產處理委員會宣布決定不針對法院裁定停止執行中投、欣裕台收歸國有提出抗告，國民黨行管會主委邱大展持懷疑態度，他強調仍將提防黨產會在抗告截止日前有突襲動作。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院不當黨產處理委員會宣布決定不針對法院裁定停止執行中投、欣裕台收歸國有提出抗告，國民黨行管會主委邱大展持懷疑態度，他強調，國民黨對黨產會主委顧立雄沒有信心，並指顧立雄說的話必須打折扣，因此仍將提防黨產會在抗告截止日前有突襲動作。
邱大展︰不依黨產會的許可辦法申請動支帳戶發薪
國民黨在去年十二月二十七日曾去函黨產會要求同意以永豐銀行帳戶或台銀本票，支付十一月黨工半薪以及十二月黨工全薪，總計三千七百餘萬元，雖然黨產會今日表示只要補齊黨工薪資明細等資料，並交黨產會審核過後即可動支，但邱大展說，國民黨仍堅持薪資為法定義務，而且在函文中有特別強調依據不當黨產處理條例第九條第一項規定，無需經黨產會核准即可支付，因此國民黨絕對不會依照黨產會違反母法訂定的許可辦法提出申請，否則等於是自失立場，訴訟將全盤皆輸、棄械投降。
邱大展指出，本月十一日行政法院將就國民黨針對黨產會第二次所做凍結資金處分開庭審理，國民黨希望當天可以做出裁定，讓國民黨資金獲得解凍，這樣才能發放黨工薪水，讓大家過一個好年。
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