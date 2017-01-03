誤食姑婆芋中毒 徐國勇今露面笑談吃飯要小心
2017-01-03 17:31
〔影音新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇在參加完元旦升旗典禮後，回家竟然誤食了姑婆芋而中毒，經過兩天後，徐國勇首度露面，原本前幾天聲音還不太ok，今天的聲音聽起來已經恢復得不錯，被記者問到，「對食物安全或者毒物有甚麼看法？或是有甚麼要提醒民眾的嗎？」徐國勇尷尬的說，「你是在說我嗎？這個以後吃飯要小心啦」。
徐國勇說，當天是他的妹妹從高雄回來台北，因為家裡後院種了一些芋頭，家人平常都會自己摘些芋頭煮來吃，妹妹回家看媽媽，想煮東西給媽媽吃，就去後院採芋頭，徐國勇說，可能是有些姑婆芋的種子跟著小鳥或是風吹進後院，混長在原本的芋頭裡面，沒注意到就一起煮了。
徐國勇說，吃了三塊，剛開始以為是加了辣椒，尤其是吃了一根芋頭梗，一吞下去就覺得喉嚨整個燒起來，感覺像燒到胃裡，趕緊灌了一桶牛奶。他笑笑的說，還好當時只有他一個人吃，其他家人都沒吃到。
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