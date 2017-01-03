查詢「蔣中正檔案」 5日起陸續上線

2017-01-03 17:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館長吳密察今天舉辦記者會宣佈，該館全新改版檔案史料文物查詢系統5日上線，先開放5萬件的《蔣中正總統檔案》，至於總數超過26萬件的《蔣中正總統檔案》，本月最後一批清查結果函請各機關解密後，將陸續開放數位檔案，預計今年4月底完全上線。

不過，其中有關黨務檔案，實體仍保存在國民黨黨史館，國史館當初取得黨史館同意，在執行數位典藏計畫時，一併將黨務檔案數位化。國史館盼國民黨能開放檔案利用，卻遭拒絕，讓檔案開放「缺一角」。吳密察說，過去是「黨國不分」時代，希望實體檔案回到國史館。

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