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姑婆芋有毒！ 林右昌：小學4年級就會分辨

2017-01-03  16:58

〔記者林曉雲／台北報導〕基隆市長林右昌同時也是中華民國童軍總會理事長，今天到教育部頒贈榮譽理事長給教育部長潘文忠，他受訪時表示，從小學4年級開始參加童軍，就會辨識有毒的姑婆芋，這是野外求生技能之一。

行政院發言人徐國勇在參加完元旦升旗後，在臉書自爆表示，返家用餐，看到一大盤芋頭炒芋梗，他夾了3塊「芋頭」食用，吃下去時有麻辣感，納悶「幹嘛芋頭炒辣椒？」隨後又夾了一根芋梗咬了幾口吞下，不料隨後「滿口發麻刺痛，接著喉嚨刺痛、到了胃也刺痛」，他才驚覺自己中毒了，緊急送醫，原來是誤食有毒的姑婆芋。

媒體記者詢問林右昌會不會分辨姑婆芋，林右昌連說：「會呀！我會呀！」他表示，童軍運動包括很多部分，最重要是紀律，自我要求，包括分辨姑婆芋是童軍野外求生技能，是基本能力，從小參與童軍，就能具備這部分的能力。

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  • 基隆市長林右昌同時也是中華民國童軍總會理事長，受訪表示，他在小學4年級就會辨識有毒的姑婆芋，這是童軍野外求生技能之一。（記者林曉雲攝）

    基隆市長林右昌同時也是中華民國童軍總會理事長，受訪表示，他在小學4年級就會辨識有毒的姑婆芋，這是童軍野外求生技能之一。（記者林曉雲攝）

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