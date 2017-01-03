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媒體民調：50％民眾對台灣未來發展悲觀

2017-01-03  21:43

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2017年報到，總統蔡英文上任已半年多，有媒體對台灣未來的整體發展進行相關民調，結果只有34%表示樂觀，感到悲觀的民眾則有50%。在兩岸關係上，僅20%的民眾感到樂觀、卻有53%的民眾感到悲觀；在外交上，則有近6成（57%）的民眾感到悲觀，也是只有20%的民眾感到樂觀。

7成民眾：失業會更嚴重

《TVBS》於去年12月23日到29日間做的這份民調也指出，針對未來的台灣經濟，只有25%民眾對來年經濟發展樂觀，超過半數（54%）感到悲觀，在本次調查中民眾也對反應經濟景氣的相關指標的看法較為悲觀，其中只有13%的民眾對來年股市感到樂觀，40%感到悲觀、48%無法表示意見。

在房地產景氣上也只有6%認為景氣會變好、36%認為會變壞、42%認為會差不多。至於失業問題上，有高達70%認為將更嚴重，17%則認為不會、13%未表示意見。物價上漲問題上，則有近8成（78%）民眾認為趨於嚴重，只有14%認為不會。至於薪水問題，59%的民眾認為會持續凍漲，12%認為會減少、只有23%認為會增加。

逾5成民眾：政黨對立不會改變

在政治問題上，有52%民眾認為政黨對立的情形和過去一年差不多，29%認為會更嚴重、7%認為會較緩和，顯示多數民眾認為對立的情形不會有太大改變。

民調中也針對過去1年的狀況進行調查，整體而言，有73%的民眾覺得自己幸福，其中有49%民眾認為最近一年過得快樂，31%覺得不快樂。若以年齡層區分，20到29歲的年輕族群有67%覺得快樂，30到49歲民眾在5成左右，但有4成左右覺得不快樂，50到59歲民眾則是有45%覺得不快樂。在對2017年的預期上，則有46%認為會比2016年難過，比認為會更好過的34%來得高。

本次民調為《TVBS民意調查中心》於2016年12月23日到29日晚間6點半到10點，針對1255位20歲以上的台灣地區民眾進行調查，其中有效樣本為1034位在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

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  • 隨著2017年報到，總統蔡英文上任已半年多，最新的民調卻顯示，50％民眾對台灣未來發展悲觀。圖為總統蔡英文、副總統陳建仁在今年元旦升旗典禮現場對民眾揮手致意。（資料照，記者羅沛德攝）

    隨著2017年報到，總統蔡英文上任已半年多，最新的民調卻顯示，50％民眾對台灣未來發展悲觀。圖為總統蔡英文、副總統陳建仁在今年元旦升旗典禮現場對民眾揮手致意。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 媒體民調指出，針對未來的台灣經濟，只有25%民眾對來年經濟發展樂觀，超過半數（54%）感到悲觀。（資料照，記者王孟倫攝）

    媒體民調指出，針對未來的台灣經濟，只有25%民眾對來年經濟發展樂觀，超過半數（54%）感到悲觀。（資料照，記者王孟倫攝）

  • 圖為去年12月6日立法院院會處理「勞動基準法修正草案」，國民黨團一早就佔領議場主席台杯葛，民進黨團立委下午試圖搶回主席台，與國民黨立委爆發肢體衝突。（資料照，記者羅沛德攝）

    圖為去年12月6日立法院院會處理「勞動基準法修正草案」，國民黨團一早就佔領議場主席台杯葛，民進黨團立委下午試圖搶回主席台，與國民黨立委爆發肢體衝突。（資料照，記者羅沛德攝）

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