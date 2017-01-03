為自自冉冉槓上 張大春超嗆7字回應彭文正

2017-01-03 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕針對總統府春聯題字「自自冉冉」是否應為「自自由由」爭議，媒體人彭文正日前以藏頭詩諷刺作家張大春「才真白目」；事隔兩日，張大春今天被網友問到為何沒有反擊彭文正，他簡短回應「好鞋不踩臭狗屎」。

賴和基金會：音同「自自然然」

總統府春聯引用台灣現代文學之父賴和詩作，題字「自自冉冉、歡喜新春」，遭部分文學界人士質疑「自自冉冉」是誤用，應為「自自由由」才對。作家張大春也在臉書作詩諷刺：「昔年笑看音容苑，今歲驚羞自冉身。總統府中唯白目，為誰歡喜為誰春？」

引起風波後，賴和基金會創辦人、賴和長孫賴悅顏出面解釋「自自冉冉」應用台語或客語發音，意思就是「自自然然」。媒體人彭文正為此作打油詩諷刺張大春「大言不慚以為才，頭殻壞去才是真。春加二虫最直白，你又無知又反目？」，每句首字和尾字分別是「大頭春你才真白目」。

張大春：賴和連「然」字都不會寫？

張大春今天在臉書再度PO文談「自自冉冉」，被網友詢問為何沒有反擊彭文正？張回答「好鞋不踩臭狗屎」。

張大春也說，硬拗「冉」同於「然」，等於認為賴和連「然」字都不會寫，「自自然然」已合律，何必放著不用，去打造一個前所未見的語詞？他更說，不必斥責高中生扮納粹，因為更可怕而可恥的，是站在政治立場上指鹿為馬、「造冉成由」的成人。

相關連結：張大春臉書