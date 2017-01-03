| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

立院民進黨團提案開臨會 16個上班日開12天院會

立法院民進黨團提案召開臨時會，預計從1月5日開到26日，其中共16個上班日，就要安排4次共12天的院會。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-03  16:47

〔記者曾韋禎／台北報導〕為了106年度中央政府總預算，民進黨團拚了。立法院民進黨團已提案召開臨時會，預計從1月5日開到26日，其中共16個上班日，就要安排4次共12天的院會，就是要讓106年度中央政府總預算完成三讀。

民進黨團已連署提案召開臨時會。除了處理106年度中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案，還包括「電業法修正草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「長期照顧服務法修正草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」、「教保人員服務條例修正草案」。

臨時會前後共16個上班日，民進黨團規劃在1月5日下午召開首次院會、6日為第二次院會，13日、16日到18日為第三次院會，19日、20日、23日到26日為第四次院會。其中僅9日到12日共4天未安排院會，擬召開全院委員會審查人事同意權案，以及召開內政委員會、財政委員會審查「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央政府 立法院 總預算 臨時會 院會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：立院民進黨團提案開臨會 16個上班日開12天院會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.