立院民進黨團提案開臨會 16個上班日開12天院會

立法院民進黨團提案召開臨時會，預計從1月5日開到26日，其中共16個上班日，就要安排4次共12天的院會。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-03 16:47

〔記者曾韋禎／台北報導〕為了106年度中央政府總預算，民進黨團拚了。立法院民進黨團已提案召開臨時會，預計從1月5日開到26日，其中共16個上班日，就要安排4次共12天的院會，就是要讓106年度中央政府總預算完成三讀。

民進黨團已連署提案召開臨時會。除了處理106年度中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案，還包括「電業法修正草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「長期照顧服務法修正草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」、「教保人員服務條例修正草案」。

臨時會前後共16個上班日，民進黨團規劃在1月5日下午召開首次院會、6日為第二次院會，13日、16日到18日為第三次院會，19日、20日、23日到26日為第四次院會。其中僅9日到12日共4天未安排院會，擬召開全院委員會審查人事同意權案，以及召開內政委員會、財政委員會審查「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」。