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民進黨在野8年期間 柯建銘：未曾無理杯葛總預算

立法院民進黨團總召柯建銘出示歷年表決紀錄指出，民進黨過去在野8年，也沒無理杯葛過中央政府總預算案。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-03  16:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨完全執政後的首個中央政府總預算案能否趕在農曆年前三讀通過？立法院民進黨團已提案召開臨時會，直到26日。立法院民進黨團總召柯建銘出示歷年表決紀錄指出，民進黨過去在野8年，也沒無理杯葛過中央政府總預算案。

柯建銘指出，即使在過去8年的在野期間，民進黨從沒惡意杯葛過總預算案。他說，總預算案表決案最多的就是馬政府上任後的第一個總預算案，朝野共提156案，前後表決10.5小時，很多主決議案還是由國民黨團提出，目的在於清算扁政府。

之後各年度的總預算案，總是能在朝野理性協商對話後，撤銷上百個提案，真正交付表決的，從沒超過70案。柯建銘指出，自99年度起，表決案數依序為：31案、39案、70案、57案、51案、61案、4案。且都能在農曆年前完成三讀。

柯建銘表示，若國民黨黨鞭不清楚過去的立法院運作，不妨向前院長王金平請教。

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  • 立法院民進黨團總召柯建銘出示歷年表決紀錄指出，民進黨過去在野8年，也沒無理杯葛過中央政府總預算案。（記者曾韋禎製表）

    立法院民進黨團總召柯建銘出示歷年表決紀錄指出，民進黨過去在野8年，也沒無理杯葛過中央政府總預算案。（記者曾韋禎製表）

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