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國民黨首度申請資產解凍 黨產會要求提供相關資料

2017-01-03  16:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕為因應黨工薪資問題，國民黨於去年12月27日，首度向行政院不當黨產處理委員會，申請許可、解凍資產發放薪資，範圍包括去年11月半薪1700多萬、12月全薪3700多萬，共5516萬餘元。黨產會發言人施錦芳表示，要請國民黨提供員工薪資清冊資料，黨產會確認金額真實性後，就可由國民黨遭凍結的永豐銀帳戶與台銀本票，來支付黨工薪水。

國民黨永豐銀帳戶3億餘元及4.68億支票，去年9月遭黨產會禁止處分，黨工薪資即告斷炊，不過國民黨主張薪資為法定義務，不須申請許可，始終拒絕就黨工薪資向黨產會申請許可。

施錦芳說，黨產會詳閱國民黨相關公文內容，國民黨未提示相關員工薪資清冊等資料，黨產會去年12月29日已回函國民黨要求補充相關資料。

施錦芳說，為了顧及勞工權益，黨產會也於今日委員會議決議，待國民黨將相關資料補齊，黨產會確認金額真實性後，國民黨就可動用永豐金帳戶與台銀本票，來支付黨工薪水。

相關影音相關影音於2分30秒開始

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  • 不當黨產處理委員會發言人施錦芳，要求國民黨提供員工薪資清冊資料，供黨產會確認金額真實性。（資料照，記者林正坤攝）

    不當黨產處理委員會發言人施錦芳，要求國民黨提供員工薪資清冊資料，供黨產會確認金額真實性。（資料照，記者林正坤攝）

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相關關鍵字： 不當黨產會 薪水 黨工
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標題：國民黨首度申請資產解凍 黨產會要求提供相關資料


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