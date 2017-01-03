藍自家民調支持度居冠 綠委諷：活在自己世界

2017-01-03 16:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨今日所公布民調，在關於各主要政黨支持度方面，支持國民黨者達29.9%居冠，超越民進黨的26.3％、時代力量的10.1％及親民黨的3.1％。民進黨立委陳亭妃諷刺國民黨一直活在自己的世界；時代力量黨團總召徐永明則質疑此民調有自吹自擂之嫌。

國民黨今日召開記者會，公布委託「趨勢民意調查股份有限公司」所做之「全國政黨形象民意調查報告」民調，在各主要政黨支持度方面，依序為國民黨的29.9%、民進黨的26.3％、時代力量的10.1％及親民黨的3.1％，相較去年10月10日所做民調，國民黨上升6.9%。

對此結果，陳亭妃表示尊重但抨擊國民黨「一直活在自己的世界裡」，並指自520新政府上台後，國民黨不斷用杯葛、擾亂作法，人民也厭惡此做法，如今又用此民調說支持度高於民進黨，等於否定先前各家民調，上述的作法讓人民認同不高，民調當然令人質疑。

徐永明認為此民調有「自吹自擂」之嫌，並指未來應公布完整問卷，讓人知其設計內容及方向，其結果也要看問卷設計，若將政黨認同部分放在後面，前面所問題目會影響後面的部分，公布自家民調若是自我鼓舞就算了，但民調應是政黨了解民意趨勢、方向的工具。