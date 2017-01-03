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中投欣裕台暫不收回國有 黨產會不抗告

2017-01-03  16:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台北高等行政法院裁定停止執行「中投及欣裕台股權命移轉國有」之處分，行政院不當黨產處理委員會今宣布不抗告。

黨產會發言人施錦芳表示，北高行已將「中投與欣裕台股權為不當取得之財產」視為一個確認處分，同時否決該部分停止執行的聲請，實際保全了不當黨產，也階段性達到黨產會的立場，即創造政黨公平競爭的環境。

施錦芳表示，雖命移轉部分遭北高行裁定停止執行，但依照北高行裁定意旨，此停止執行是為了讓相關爭議，透過本案訴訟的正式程序加以釐清，黨產會也認同最終要透過本案訴訟進行解決不當黨產的爭議。

施錦芳表示，國民黨若能拋開黨產包袱，黨產會會給予祝福。

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  • 中投及欣裕台股權移轉國有一案，台北高等行政法院裁定停止執行，黨產會發言人施錦芳宣布不抗告。（資料照，記者陳鈺馥攝）

    中投及欣裕台股權移轉國有一案，台北高等行政法院裁定停止執行，黨產會發言人施錦芳宣布不抗告。（資料照，記者陳鈺馥攝）

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