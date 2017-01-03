日台交流協會揭牌 日方：關係再上層樓

「公益財團法人日本台灣交流協會」今下午正式揭牌，日本駐台代表沼田幹夫（右三）表示，希望台日關係能更上一層樓。（記者黃耀徵攝）

2017-01-03 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕「公益財團法人日本台灣交流協會」今下午正式揭牌，日本駐台代表沼田幹夫表示，本次更名目的是希望加入明確交流對象，讓台日能在「最佳關係上」再上一層樓。

「公益財團法人日本台灣交流協會」今天下午舉行揭牌儀式，沼田幹夫致詞表示，日台過去近半世紀來發展的非常驚人，惟去年調查發現，在台灣認識日本交流協會的民眾不多，便開始研究名稱，決定從今年1月將其正名為「日本台灣交流協會」，讓外界對協會有更進一步的認識。

沼田幹夫接著指出，今天是元旦假期後第一天上班，也是新名稱揭牌首日，「這是台日關係新的出航，希望一起努力，讓台日能在『最佳關係上』再上一層樓」。

出席揭牌典禮的的亞東關係協會會長邱義仁則說，台日關係努力的成果，絕對不只是符號性象徵意義及表面性的改名。他強調，台日關係不只是台日雙方，還牽涉到廣泛性國際情勢變遷，希望在這項改名的啟發下，台日能夠穩健一步步地把台日帶向新的階段。

對於「日本台灣交流協會」正名一事，中國外交部曾表達強烈不滿，並宣稱會向日方交涉，此舉隨即遭民進黨立委王定宇痛批「氣量狹小」，強調正名為「日台交流協會」只是基本的事實描述，「哪一點錯了？」