南市民進黨團新總召上任 李退之：府會合作推動市政

2017-01-03 15:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會新任民進黨團總召李退之，今天正式走馬上任，他強調，今年是南市重大建設陸續啟動的重要一年，還有市長賴清德本屆任內最後一年107年度預算審議，期望府會共同努力推動市政，帶來城市發展新里程碑。

李退之表示，今年是賴清德第2屆任期的第3年，在市長的8年任期規劃中，多項重大市政建設，皆將於任期最後兩年陸續實現，加以蔡英文總統執政半年多來，由中央政府核定給台南多項國家級的重大建設，期望市府與民進黨團全力配合，共同完成市政推動。

李退之認為，民進黨團今年的重要任務，是議會與市府團隊必須順利推展市府及中央核定的重大建設，完成對市民的承諾，達成人民的期待。

今天一併接掌新職的還有幹事長林宜瑾及書記長林志展；李退之表示，去年黨團會議修改黨團內規，將黨團三長任期由半年延長為1年後，首次黨團總召改選，力邀民進黨中常委林宜瑾擔任「史上最強」幹事長，還有「正義凜然、敢衝敢拚」的書記長林志展，相信在這樣堅強且互補的陣容之下，能夠順利完成接下來一年黨團總召的重責大任。

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