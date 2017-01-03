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國民黨民調居政黨之冠？ 民進黨：看看就好

2017-01-03  14:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨3日舉行記者會，公布最新的「全國政黨形象民意調查報告」。從民調數據顯示，國民黨的支持度小幅上升，達到29.9%，而民進黨是26.3%，時代力量為10.1%，親民黨3.1%，國民黨支持度位居所有政黨之冠。

對此，民進黨發言人張志豪回應，任何的數字我們都會參考，相信政府會全力以赴，持續推動改革與各項提振國家經濟和國人福利的政策。至於國民黨的民調，看看就好。

張志豪表示，對於人民希望改革、希望國家能夠更好的高度期待，相信政府會全力以赴，持續推動改革與各項提振國家經濟和國人福利的政策。至於國民黨的民調，看看就好。

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  • 國民黨民調居政黨之冠？民進黨新言人張志豪：看看就好。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨民調居政黨之冠？民進黨新言人張志豪：看看就好。（資料照，記者羅沛德攝）

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