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點執政最大問題在這！ 呂秀蓮稱是一例一休受災戶

2017-01-03  14:17

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路，不少店家受到影響，前副總統呂秀蓮也表示，「我也是受災戶」！

呂秀蓮今天接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，她表示，治國與選舉不一樣，政府優先順序好像沒有掌握好，像一例一休本來是好意讓勞工增加假期，結果現在沒人歡迎；她也舉自己例子，指出她的辦公室完全靠募款，影響所及，像她辦公室週末辦活動就要加班，「我也是受災戶」。

呂秀蓮也點出執政黨這6個月的問題，她認為，推動任何政策，應是複雜的事要簡單化、要有說明能力，這段日子裡，最大問題就是，簡單事情都變得很複雜。

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  • 談一例一休，呂秀蓮表示，「我也是受災戶」！（資料照，記者廖振輝攝）

    談一例一休，呂秀蓮表示，「我也是受災戶」！（資料照，記者廖振輝攝）

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