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南市民進黨團三長交接 賴清德勉地方中央並肩作戰

2017-01-03  14:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會民進黨團今日舉行三長新卸任交接典禮，市長賴清德率市府團隊到場觀禮，他致詞表示，民進黨執政後，國內政局變化，藍綠對抗加劇，中國對台灣外交施壓加大，有待地方與中央共同攜手合作並肩作戰，開創民進黨執政新局面。

第五任民進黨團新任總召李退之、幹事長林宜瑾、書記長林志展今日上任，包括市長賴清德率市府團隊、民進黨副秘書長李俊毅到場觀禮，在議長賴美惠等人見證下，李退之由前任總召谷暮哈就接下印信。

賴清德表示，感謝過去一年在民進黨團堅持捍衛正義下，改革地方黑金，也在大家齊心努力下，逐步推展○二○六地震災後重建復原工作及登革熱防疫，尤其在民進黨政府執政後，南市重大建設例如綠能科學城、市立美術館、多功能會展中心、新化果菜市場遷建等，獲得中央大力加持，各界有目共睹。

賴清德說，民進黨執政後，國內政局產生變化，藍綠對抗更加嚴重，中國施加給台灣壓力越來越大，若沒有中央、地方以及府會共同合作，並肩作戰是無法解決的，因此也期望地方與中央力量相輔相成，共同為南市與台灣發展共同努力。賴清德並以「金雞報曉、十方富貴」為今年新的一年祝福。

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  • 南市議會民進黨團新任總召李退之、幹事長林宜瑾、書記長林志展。（由右至左）（記者洪瑞琴攝）

    南市議會民進黨團新任總召李退之、幹事長林宜瑾、書記長林志展。（由右至左）（記者洪瑞琴攝）

  • 南市議會民進黨團三長新卸任交接典禮，市長賴清德（右二）、副市長顏純左（右）及民進黨副秘書長李俊毅（左二）到場觀禮。（記者洪瑞琴攝）

    南市議會民進黨團三長新卸任交接典禮，市長賴清德（右二）、副市長顏純左（右）及民進黨副秘書長李俊毅（左二）到場觀禮。（記者洪瑞琴攝）

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