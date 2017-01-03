單一陳情系統上線 柯p：投訴總統都可以處理啦
2017-01-03 13:06
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早於市政會議後記者會，宣布民眾「單一陳情系統」上線，只要手機APP輸入「台北1999」下載即可快速申訴。會後記者詢問可投訴議員嗎？柯表示，「投訴總統都可以處理啦！投訴議員？有什麼不滿意的，都可進來，至於怎麼處理那是我們的問題。」
北市府副發言人劉奕霆趕緊補充，「市長意思是有問題都可以投訴。」
柯文哲說明，該系統名為Input計畫，以前陳情系統透過紙張、電話運作十幾年，過去市府接受人民陳情寫透過E-mail、寫信、打1999抱怨，申訴無門後，民眾再打去各機關臨櫃，網路時代應該現代化，未來不管哪管道進來，都是共同資料庫，主管單位反應時間變快；也重新建立北市周邊神系統，讓市府快速知道城市有什麼問題、抱怨。
單一陳情系統特色有五，其一，整合市政信箱、1999市民熱線、各機關臨櫃、紙本或機關電話陳情案件，統一列管處理。其二，自動分案，新增網路通報及派工案件，以改過去人工分案。其三，GPS定位，免去查找及輸入地址。其四，即時上傳民眾針對戶外故障或破損的設施，可拍照、拍影片上傳，通知市府修復。其五，快速回應，直接線上回復陳情，辦理天數由原本10天縮短為6天。
此外，研考會表示，該系統有個資照遮的功能，可移除足以辨識的個人資料，未來資料用於大數據分析、open data時，確保個資不外洩；舉例來說，市府將來可交叉分析違規停車、即時停車資料，精確掌握違停原因。而未來將開放民間介接上傳陳情案件，會通報功能 open API，提供社群或開發業者建置多元通報服務。
談到個資法問題，柯文哲表示，個資該怎麼保護，政府有一定標準，這不用擔心。
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