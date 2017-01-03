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一例一休帶給企業不便 林伯豐籲6月後修法改善

2017-01-03  13:00

〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休所造成的影響逐漸發酵。工商協進會理事長林伯豐坦言，一例一休增加企業人事成本約5～8%，物價上漲也是必然，政府應思考在6月以後，修法改善新法造成的不便，避免勞資對立。對於政府擬提高營所稅，林伯豐則認為目前的稅率17%是正確的。

林伯豐、遠東集團董事長徐旭東、王道銀行董事長駱錦明等出席王道銀行開幕典禮。林會前受訪指出，一例一休對企業的人事成本約增5～8%，物價上漲也是必然，但這是立法院通過的法案，盼總統蔡英文與行政院長林全，能對全民造成的不方便及幸福感下降之處，於6月後修法改善、配合。

林伯豐接著表示，執行一例一休的困難，政府、民間都感同身受，盼讓企業回歸公司治理，讓勞資雙峰更和諧，不應再造成勞資對立、全民損失，在一例一休的配套措施、做七休一、加班費調整及加班時數上限放寬，都應授權公司與工會協商，達成勞資雙贏。

至於政府擬調漲營業所得稅，林伯豐認為目前我國稅率17%是合理的，雖低於中國，但將比美國的15%還高，而我國個人綜合所得稅率是世界最高之一，英降低配合世界潮流，並考量外資、內資股利所得差距太大。

對此，徐旭東則表示旗下公司會盡力不漲價，但現在政府考量調漲營所稅，而各國都在減稅，政府應再多評估。

駱錦明則認為，調高營所稅對工商界營運有衝擊，過去兩稅合一，如今兩稅合一減半，且增加所得稅，造成企業財務負擔加重，蔡英文總統今年宣示要拼經濟，卻調高營所稅，恐會打壓公司競爭力。

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  • 工商協進會理事長林伯豐，痛批一例一休增加企業人事成本，也為企業帶來不便。（記者鄭鴻達攝）

    工商協進會理事長林伯豐，痛批一例一休增加企業人事成本，也為企業帶來不便。（記者鄭鴻達攝）

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