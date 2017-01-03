台中國際機場揭牌 賀陳旦：爭取東南亞廉航維修整備

2017-01-03 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中國際機場今天揭牌，交通部長賀陳旦表示，台中國際機場擁有漢翔堅實的機械基礎，可以發展飛機的維修及升級，發展新南向的航運，同時可爭取東亞地區廉價航空的客運來此維修整備。

交通部長賀陳旦、立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、民航局長林國顯、台中市長林佳龍及台灣銀行董事長呂桔城出席揭牌及剪綵。

賀陳旦表示，「國際」不只是名稱上的改變，更象徵過去客運積極的成長及國際化，台中航空站從102年及今年再度調降起降費，以幫助台中航空站在航運、維修工業上的發展，4年來，台中航空站起降平均數高過台灣整體平均，桃機平均成長率9％，台中高過15％，後景可期。

他並表示，立法副院長蔡其昌為台中國際機場的停機坪及進出動線與漢翔協調，希望找出更好的運轉空間，市府並希望配合區段徵收，將進出道路寬度及系統性結合，相信在既有的成長動力加上未來空間上有更好的配置，都會使得台中國際機場未來有更好的發展。

市長林佳龍則表示，台中市有空港更有海港，強調「貨從雙港出、人從雙港入」的政策，並指出，台中國際機場不只有台中，包括中彰投苗等地區，希望交通部能以可容納600萬人次進出規劃機場設施，一次到位。

蔡其昌則表示，台中是台灣第二大都市，是中彰投發展的門戶，我們要翻轉台中，要造鎮，而不是裝修，希望透過清泉崗門戶計畫的整理，結合附近的製造業及物流等，讓台中國際機場人貨暢流，這是20年的翻轉台中計畫，呼籲大家團結努力。

配合機場升格，市府請來書法家周良敦為「台中國際機場」題字，台中航空站並設置「心」的地景藝術，台灣銀行並配合在機場設置分行，選在今天同步開幕。台中航空站主任張瑞澍表示，地景藝術「心」象徵「心的旅程，由中出發」，機場停車場也新增車牌感應收費設施。