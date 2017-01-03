二備金執行率低 柯反酸前朝市長隨便用

2017-01-03 12:47

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲上任編列第二預備金12.5億元，突破前市長郝龍斌的9.5億元，國民黨台北市議會黨團今早開記者會，控柯市長二預備金執行率低，揚言砍剩8億元。柯今早於市政會議後記者會還糾正，指「二備金並沒有所謂執行率問題，有需要才用，這種是很基本概念」，並強調比起過去市長隨便用二備金，他未當作零用錢亂花。

對於外界質疑柯市長編列大筆二備金規避議會監督，柯文哲強則調，老實講，這就是新的政治文化，「過去二備金就是等於市長隨便拿來用，但我當市長二備金還訂流程圖」，每一個步驟怎麼用，都有嚴格規定，所以柯文哲當市長，二備金使用總金額比以前低， 表示沒有因議會給多二備金數量，就開始濫用，且二備金未完就繳庫回去。

柯文哲說，這是很重要的政治概念，好的政治信用，就是說人家即使給你這錢，你也是該用才用、不該用就不亂用，不是當作自己的零用錢亂花，這是政治概念導正。所以他常說「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，他當市長重要目的是重新建立新政治文化，「二備金沒有說給我多就濫用，我們甚至管得更嚴格，用的錢比以前少。」

談到去年二備金執行率低，柯文哲則說，二備金是預備的金額，2016年二備金用很少，要感謝上帝，台灣的颱風不嚴重，如果遇到蘇迪勒、杜鵑搞兩次那就很慘，接著又強調，「二備金並沒有所謂執行率問題，但有需要才用，這種是很基本的概念，這要在這地方澄清。」

北市府副發言人劉奕霆則說，主計處指去年12月22日二備金執行率已經超過百分之50，到去年底則估計至百分之70。