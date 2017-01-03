嘉市副市長換人當 涂醒哲駁與侯崇文不和傳聞
2017-01-03 12:31
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉市副市長侯崇文明天借調2年到期，今天市府召開記者會，公布由彰化師範大學前校長張惠博接任；市長涂醒哲說，侯崇文離開並非如坊間不實傳聞，兩人不和或其他因素，其實兩人感情好，外界傳言不攻自破，他強調，副市長換人不是力量的減小，侯返校後將替他組成智庫，是力量的延伸。
涂醒哲表示，曾挽留侯崇文，捨不得他走，但尊重他另有重大因素，期滿後將返校任教，於是請他推薦人才，去年底侯借調期滿消息曝光，各界紛紛推薦人選，其中張惠博是嘉義高中校友，擔任中學教師10年半，接著任教大學，一路自副教授到校長，從基層做起，基礎教育、大學教育經歷完整，且所學物理、具科學專業。
涂醒哲說自己是最幸運的市長，副市長由校長接任校長，不愧市民，他進一步說明，市府人事異動，如人體的新陳代謝，隨時有職缺產生，但只有愈換愈好；他還說，外界謠傳他跟侯不和或民調關係才走，其實兩人感情好，讓謠言不攻自破。
張惠博表示，與涂醒哲都有顆為家鄉服務的心，能返鄉服務嘉義市民，是他的榮幸。
侯崇文今感謝涂醒哲及市府同仁，自謙是象牙塔的學者，有機會參與市務，在書本中有落腳處，深感幸運。
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