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吸引歐洲客 外交部促洽航權協定

2017-01-03  12:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今表示，我國迄今已與歐洲15國洽簽通航協定，將持續推動與歐洲各國洽簽航權協定，促使雙邊航班增加，增進觀光交流合作。

交通部觀光局最新統計數據顯示，去年1月到11月，歐洲旅客來台人次較前年同期成長9.3%。外交部歐洲司司長高安今在例會中積極表示，外交部駐歐各館處，配合觀光局推廣我國觀光產業，將持續推動與歐洲各國之觀光交流合作，同時推動與歐洲各國洽簽航權協定，爭取來台旅客人數再提升。

高安指出，我駐歐洲各外館主動聯繫各地旅遊業者，參與由我國主辦之台灣旅遊展及觀光說明會，我國外領人員也參加駐地大型的旅展及文化活動，以台灣印象攝影、茶藝、書法、美食等文藝展演，向歐洲國家介紹台灣，吸引旅客來台觀光。

除此之外，高安也說到，外交部持續與歐洲各國洽簽航權協定，迄今已與15國洽簽通航協動，包括台北巴黎持飛航線，台北飛往阿姆斯特丹、維也納、羅馬及法蘭克福等直飛航班，航班數也均增加，對增進雙邊觀光交流有所注意，因「航約是人流的基礎」。

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  • 吸引歐洲客，外交部促洽航權協定。圖為法國巴黎市中心。（資料照，法新社）

    吸引歐洲客，外交部促洽航權協定。圖為法國巴黎市中心。（資料照，法新社）

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