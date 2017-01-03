中市府：不論有無跨年 洲際棒球場都要整修

2017-01-03 12:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府首度在洲際棒球場內舉辦跨年晚會，遭國民黨議員抨擊破壞草皮、影響台灣隊練習。市府新聞局長卓冠廷澄清表示，球場管理單位午資公司原本就從今天起整修內外野，因此不論有無跨年晚會，草皮都要翻修，台灣隊也無法在此集訓。

卓冠廷表示，台中市首度在洲際棒球場內舉行跨年晚會，活動前，經洽詢午資公司，得知1月進行內外野草皮與紅土的翻修工程，費用由其母企業中信集團贊助，因此午資公司同意協助市府辦跨年晚會，而往年在台灣體育運動大學綜合體育場跨年，也有活動後整修草皮的問題，今年在洲際舉行，由廠商贊助，市府不用花錢，節省公帑。

午資公司總經理張榮福指出，洲際棒球場遇雨易積水，去年中職開賽前，測試整修內野草皮排水，效果良好，因此決定今年開賽前再進行外野及內野局部翻修工程。

張榮福也說，冬季棒球聯盟從去年11月28日進行到12月18日，中職今年球季在3月25日開打，洲際棒球場整修工程自今天開始，需要45個工作天，而台灣隊訓練時間是去年12月14日至今年2月，因此台灣隊洽詢借用場地時，已卡到冬盟，且不只台灣隊，韓職LG也希望借場地，但基於永續經營洲際棒球場的立場，午資公司仍決定如期進行整修計畫，未能配合出借。

卓冠廷強調，由此顯示，不論是否舉辦跨年晚會，洲際棒球場草皮都要翻修，台灣隊也無法在洲際棒球場練習。他也表示，國際級球場在非球季期間舉辦各式活動，以提升使用率，已是國際趨勢，例如，洛杉磯道奇隊球場、舊金山巨人隊球場都曾舉行演唱會，波士頓紅襪隊芬威球場更搭過14樓高的滑雪台，東京巨蛋更是辦過無數場演唱會。

另外，新聞局表示，洲際棒球場過去曾舉行過大型演唱活動，包括前市府在2008年舉辦波伽利演唱會，是洲際棒球場開放內外野草皮給觀眾使用的首例；2010年也在場內舉辦「杜蘭朵公主」歌舞劇。