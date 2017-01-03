| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3歲男童疑遭餵毒 送醫搶救中
 首頁 > 政治

中市府：不論有無跨年 洲際棒球場都要整修

2017-01-03  12:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府首度在洲際棒球場內舉辦跨年晚會，遭國民黨議員抨擊破壞草皮、影響台灣隊練習。市府新聞局長卓冠廷澄清表示，球場管理單位午資公司原本就從今天起整修內外野，因此不論有無跨年晚會，草皮都要翻修，台灣隊也無法在此集訓。

卓冠廷表示，台中市首度在洲際棒球場內舉行跨年晚會，活動前，經洽詢午資公司，得知1月進行內外野草皮與紅土的翻修工程，費用由其母企業中信集團贊助，因此午資公司同意協助市府辦跨年晚會，而往年在台灣體育運動大學綜合體育場跨年，也有活動後整修草皮的問題，今年在洲際舉行，由廠商贊助，市府不用花錢，節省公帑。

午資公司總經理張榮福指出，洲際棒球場遇雨易積水，去年中職開賽前，測試整修內野草皮排水，效果良好，因此決定今年開賽前再進行外野及內野局部翻修工程。

張榮福也說，冬季棒球聯盟從去年11月28日進行到12月18日，中職今年球季在3月25日開打，洲際棒球場整修工程自今天開始，需要45個工作天，而台灣隊訓練時間是去年12月14日至今年2月，因此台灣隊洽詢借用場地時，已卡到冬盟，且不只台灣隊，韓職LG也希望借場地，但基於永續經營洲際棒球場的立場，午資公司仍決定如期進行整修計畫，未能配合出借。

卓冠廷強調，由此顯示，不論是否舉辦跨年晚會，洲際棒球場草皮都要翻修，台灣隊也無法在洲際棒球場練習。他也表示，國際級球場在非球季期間舉辦各式活動，以提升使用率，已是國際趨勢，例如，洛杉磯道奇隊球場、舊金山巨人隊球場都曾舉行演唱會，波士頓紅襪隊芬威球場更搭過14樓高的滑雪台，東京巨蛋更是辦過無數場演唱會。

另外，新聞局表示，洲際棒球場過去曾舉行過大型演唱活動，包括前市府在2008年舉辦波伽利演唱會，是洲際棒球場開放內外野草皮給觀眾使用的首例；2010年也在場內舉辦「杜蘭朵公主」歌舞劇。

廣告
  • 市府新聞局長卓冠廷（左）、午資公司總經理張榮福澄清洲際棒球場是依計畫進行整修工程。（記者張菁雅攝）

    市府新聞局長卓冠廷（左）、午資公司總經理張榮福澄清洲際棒球場是依計畫進行整修工程。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洲際棒球場 跨年晚會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：中市府：不論有無跨年 洲際棒球場都要整修


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.