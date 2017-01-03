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南非首都市長訪台遭嗆違反一中 柯P：這太重了吧！

2017-01-03  12:25

〔記者郭安家／台北報導〕主張「兩岸一家親的」台北市長柯文哲，去年成功赴中國辦台北、上海雙城論壇，但南非首都茨瓦尼（Tshwane）市長姆西梅嘉（Solly Msimanga）日前赴台拜訪台北市長柯文哲；中國駐南非大使館發言人余勇去年表示，姆西梅嘉訪台官方接觸，違背「一個中國」原則。

對此，柯文哲今早於市政會議後記者會回應，做為首都市長，不管南非或台北，出國去學習交流、城市外交，這是一定要做；「至於說...涉及一個中國的問題，我想這個這太重了吧！這我就無法替你回答。」

柯文哲說，南非首都茨瓦尼市長是非執政黨籍，所以他們裡面就有點矛盾，南非首都市長到台灣來訪問，要拜訪台北市，「我們做為台北市長一定歡迎啊！你會拒絕嗎？可能嗎？對不對！」而且台北市一定是熱忱招待，會表現台北可以看的地方，所以帶姆西梅嘉看花博爭豔館CIT青創基地，喜歡看什麼都給他看，且推薦好的東西讓南非學習、借鏡。

北市府國際事務委員會執行長饒慶鈺日前表示，雙方締結姊妹市已33年，重點是加強雙方市政交流，而非「一中」政策。

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  • 柯文哲今早於市政會議後記者會回應，做為首都市長，不管南非或台北，出國去學習交流、城市外交，這是一定要做。（記者方賓照攝）

    柯文哲今早於市政會議後記者會回應，做為首都市長，不管南非或台北，出國去學習交流、城市外交，這是一定要做。（記者方賓照攝）

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