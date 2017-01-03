柯市府二備金執行率不到3成 市議會國民黨團喊砍

2017-01-03 12:18

〔記者郭逸／台北報導〕柯市府去年獲得史上最高的第二預備金12.5億元，今年二備金再編12.5億元，民進黨議員居多的財建委員會一毛未刪一讀通過。市議會國民黨團今表示，去年核准市府動支7.1億元，實際支用3.6億元，執行率僅28.9％，勞退準備金、世大運經費及天空纜線清整專案都可編列在年度預算，竟還以二備金支用，黨團痛批柯亂搞納稅錢，今年應砍成8億元。

市議會國民黨團書記長王欣儀表示，柯文哲核准動用的二備金7.1億元中，有18項是配合勞基法提撥的勞退準備金，占1.6億元，天空纜線清整專案3800萬元，以及世大運場館周邊道路路面更新工程3800萬元等，都應編列在一般公務預算，柯市府卻都以二備金支應，不符預算法精神。

此外，王欣儀也提到，柯市府去年核准動支的二備金有25筆、約1.8億元動支數為零，且都是去年1月就核定的北美館空調改善工程及資訊局支付整合平台，浮編依舊，相當離譜；他強調，國民黨團一致認為，柯市府的二備金執行效率低，今年應砍成8億元。

市議員秦慧珠痛批，政府有監督機制，預算執行率不到8成，首長須受處分，柯文哲的二備金使用率3成，是否也該受到處分？志向大、才能小，柯若有自知之明，就應向市民自請處分；市議員汪志冰則說，柯市府二備金數額太高，排擠其他局處的預算，只准州官放火，不許其他局處點燈。

市議會民進黨團幹事長梁文傑表示，北市今年要舉辦世大運，有許多不時之需，黨團現仍傾向通過12.5億元的二備金，但之後還有黨團協商，仍有討論空間。