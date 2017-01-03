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西班牙詐騙案 涉案台人增至112名

2017-01-03  12:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕西班牙與中國聯手打擊電信詐騙犯罪，日前逮捕279名嫌犯，據了解目前確認涉案台灣人達112名；外交部表示，我方和西班牙相關單位與國內警政機關保持密切聯繫和交涉，但名單仍在比對中，暫時不對外宣布。

西班牙警方與中國警方去年12月13日聯合進行搜捕行動，在巴賽隆納、阿利坎特和馬德里等三地逮捕279名電信詐騙嫌犯，逐步審訊後釋放部分無罪人士，名單清查至今，據了解已確認有112名台灣人涉案。

外交部今在例會中回應表示，案件仍在進行當中，我方和西班牙相關部會及國內警政機關保持非常密集的聯繫和交涉，收到訊息便會第一時間轉給國內司法機關，協助查證人別。但因為名單多是英文拼音，需要主政機關進一步強化比對，目前暫時不對外宣布。

外交部強調，對於疑涉案國人，已進行聯繫及訪視，必要時也提供轉介律師等行政協助，務必維護涉案國人應有權益和基本人權，並以國籍管轄原則爭取我國人遣送回台。

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  • 西班牙與中國聯手打擊電信詐騙犯罪，日前逮捕279名嫌犯，據了解目前確認涉案台灣人增達112名。示意圖。（資料照）

    西班牙與中國聯手打擊電信詐騙犯罪，日前逮捕279名嫌犯，據了解目前確認涉案台灣人增達112名。示意圖。（資料照）

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