2020立委選舉 時代力量：目標10席立委
2017-01-03 12:04
雖然距離下回立委選舉還有段時間，時代力量已悄悄開始布局。黨主席黃國昌表示，目前規劃在全國地方設立黨部，作為2018參與地方選舉重要的政策規劃基礎。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕雖然距離下回立委選舉還有段時間，時代力量已悄悄開始布局。黨主席黃國昌表示，目前規劃在全國地方設立黨部，作為2018參與地方選舉重要的政策規劃基礎；總召徐永明則強調，以目前情況來說，時力支持者若能穩定成長，2020訂下10席立委的目標「也算合理」。
徐永明昨晚在臉書貼文，談及時代力量在接下來2018的選舉中，將大舉提拔年輕地方議員，作為累積與提升時力支持者的管道，並在下屆立委選舉訂下10席立委的目標。徐永明上午受訪時表示，上屆立委選舉時代力量拿了7%的政黨票，從目前擁有10～15%穩定支持度來看，「應該有相當的成長空間」，同時徐永明強調，未來將優先選擇國民黨選區進行提名。
黨主席黃國昌表示，第一步規劃是在全國各地成立黨部，希望結合民間力量，找到更多對公共事務有興趣的人加入時代力量，最重要的是打造這個讓政策與人才匯集的場域，提出有實力的議員，藉由地方政治的改變，進一步推動深化台灣民主。
此外，時代力量也將在本月14日舉辦2週年的黨慶活動，一方面向支持者募款，另一方面也要對支持者說明過去一年時代力量在立法院的成果以及後續規劃。
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