民進黨開春記者會 宣布外銷訂單增長

2017-01-03 12:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕2017第一個上班日，民進黨大陣仗召開記者會，除了發布臉書互動介面外，發言人黃適卓也舉出數據強調，2015年台灣外銷訂單，連9個月衰退，全年減少了4.4％，而民進黨執政後，根據2016年11月統計數據，連續4個月外銷訂單數據呈現增長，「這不是執政黨自身的成績，而是全民共同打拚出來的成果。」

為了加強對民眾的政策說明，民進黨推出全新的臉書介面活動，將過去一段時間人民較關心的經濟與勞動權益政策，以一問一答的方式於民進黨官方臉書啓動，活動至1月5日止，每題首位答對的網友將可獲得蔡英文主席致贈的新春小物，邀請大家能夠共同參與。

王閔生表示，在經濟表現上，不僅看到台灣整體經濟正在復甦，各項蔡英文總統競選期間的提振產業政策也逐一落實；至於在照顧勞工方面，民進黨一直和勞工站在一起，除了大幅提高基本工資以外，也放寬了勞工特休休假的標準與天數。證明了政府不僅提升產業的發展，更兼顧了勞動權益與福利的提升。

「新政府的經濟提振政策，目的不是在追求表面漂亮的數字成績，更重要的是要整體的來改善國人的生活環境。」新任發言人吳沛憶也強調，2017年政府也會加速推動年輕人關注的長期照護、公共托育以及社會住宅等生活產業。

張志豪表示，為了改善過去多年來側重於降低成本、「台灣接單、海外生產」的代工出口成長模式，造成台灣競爭力長期削弱，經濟貧血式成長，就業不足及薪資倒退等問題，政府規劃推動以創新帶動經濟轉型，尋找新的成長動能，最終目標就是擺脫經濟成長遲滯，讓國內就業及薪資同步增加，提高勞動所得份額，達到改善所得分配的具體效果。

產業轉型方面，楊家俍表示，從數字表現可以看到景氣轉綠燈，政府也同步成立「產業創新轉型基金」，優先輔導及協助中小企業創新及轉型升級。根據去年底最後的統計，已經誘發投增資額逾1346億元。

雖然一例一休和砍七天國定假日多度引發社會爭議，不過阮昭雄仍表示，｢全面週休二日是有感施政，相信所有勞工在排假時已經感受到了。｣過去幾個月來，執政團隊從提升基本工資、嚴格規範七休一適用標準、取消移工三年必須出境一日，並處理包括國道收費員等幾個指標性個案，如今已全面實施週休二日。相信政府後續會更致力於產業升級，從改善整體經濟的方向著手，讓勞動所得跟工作條件能夠不斷提升。