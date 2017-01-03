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時力擬奪國民黨區域立委席次 藍委：不合邏輯

2017-01-03  11:54

〔記者蕭婷方／台北報導〕時代力量立法院黨團總召徐永明今早受訪時表示，期望2020年立委選舉能夠奪下10席以上的席次，區域立委則以取代國民黨為目標。對此，國民黨立委林為洲今早於國民黨黨團記者會回諷，時代力量與民進黨是大小綠，小綠長大應該影響大綠，此種言論顯不合邏輯。

徐永明日前接受日本媒體專訪時談到，2018年縣市長及議員選戰將會是時代力量重要考驗，並期望2020能夠奪下10席以上的席次；徐並於今早黨團記者會上進一步說明，區域立委席次部分是以取代國民黨現任立委為目標。

林為洲則酸，選舉不是用喊的要靠實力，此種言論，顯是對內的信心喊話；時代力量與民進黨是大小綠，小綠長大應該影響大綠，諷徐說法是「不合邏輯」。

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  • 時代力量立法院黨團總召徐永明表示，期望2020年立委選舉能夠奪下10席以上，國民黨立委林為洲（見圖）不以為然。（資料照，記者陳志曲攝）

    時代力量立法院黨團總召徐永明表示，期望2020年立委選舉能夠奪下10席以上，國民黨立委林為洲（見圖）不以為然。（資料照，記者陳志曲攝）

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