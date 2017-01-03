宣傳北市新陳情系統 柯P：投訴總統都能處理

2017-01-03 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日出席「Input計畫，單一陳情系統記者會」，對市府新推出的陳情系統相當有自信，強調「投訴總統都能處理」。

綜合媒體報導，柯文哲談到，市府接受民眾陳情的管道都不同，因此現在統一彙整成資料庫，再將民眾陳情的內容發送至各局處，免去人工分案，加速處理流程，在個資保護上政府也會有其標準，望外界不需擔心。

此外，被問到若遭投訴的對象是議員，市府會不會不敢處理？柯掛保證說「投訴總統都能處理。」