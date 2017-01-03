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立院擬開臨時會 國民黨批壓縮預算審查

2017-01-03  11:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院第九屆第二會期於12月31日結束，由於106年總預算未審完，朝野各黨協調將於1月5日召開談話會，擬召開臨時會，快馬加鞭將預算審完。立法院國民黨團今早召開記者會痛批，民進黨召開臨時會實為處理6大爭議法案，實利用法案胡亂壓縮預算審查時間。

行政院長林全29日與民進黨立委舉行「便當會」也達成共識，將於臨時會優先處理電業法、長照法、中央政府總預算，老舊建物重建獎勵條例、考試院副院長同意權、當沖證交稅率減半等7案。

立法院國民黨團書記長江啟臣雖表態支持召開臨時會審完總預算案，但江也批，民進黨占絕對多數，會期間卻排審許多爭議法案，拖延委員會時間，致預算未能如期審查完，呼籲民進黨應專注審查預算。

國民黨團首席副書記長王育敏也強調，以往會期結束會先延會繼續審查，現民進黨不延會、只召開臨時會，顯僅想要通過特定法案，批民進黨將立法院變成行政院的立法局。

此外，江啟臣點名民進黨總召柯建銘，表示臨時會未開，柯就在外放話國民黨要提上千預算刪減案杯葛臨時會，「可能是壓力過大、亂講話」，擔心自己預算沒過總召地位不保，才會卸責給在野黨。

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  • 立法院國民黨團3日上午召開「嚴審國家預算，看緊人民荷包」記者會，由黨團書記長江啟臣（左二）等人主持。（記者黃耀徵攝）

    立法院國民黨團3日上午召開「嚴審國家預算，看緊人民荷包」記者會，由黨團書記長江啟臣（左二）等人主持。（記者黃耀徵攝）

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