嘉市副市長易人 前彰師大校長張惠博接任

2017-01-03 11:33

〔記者陳璟民／嘉義報導〕嘉義市長涂醒哲今天上午11點，公布副市長人事異動。

原副市長侯崇文自國立台北大學借調2年期滿，後天交接卸職返校任教，他去年底推薦接棒人選，為國立彰化師範大學退休校長張惠博，獲得涂醒哲認同及禮賢相聘，3人剛才一起現身，透過媒體訪問，讓張惠博跟市民初相見。

涂、侯、張有多項共同點，都出身嘉義，同為嘉義高中校友，都為博士學者從政或投入公部門服務，涂期勉並深信張能無縫接軌市政工作。