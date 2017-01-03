| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 政治

嘉市副市長易人 前彰師大校長張惠博接任

2017-01-03  11:33

〔記者陳璟民／嘉義報導〕嘉義市長涂醒哲今天上午11點，公布副市長人事異動。

原副市長侯崇文自國立台北大學借調2年期滿，後天交接卸職返校任教，他去年底推薦接棒人選，為國立彰化師範大學退休校長張惠博，獲得涂醒哲認同及禮賢相聘，3人剛才一起現身，透過媒體訪問，讓張惠博跟市民初相見。

涂、侯、張有多項共同點，都出身嘉義，同為嘉義高中校友，都為博士學者從政或投入公部門服務，涂期勉並深信張能無縫接軌市政工作。

廣告
  • 嘉義市長涂醒哲（中），上午偕將卸職的副市長侯崇文（左），介紹新任副市長張惠博（右）。（記者陳璟民攝）

    嘉義市長涂醒哲（中），上午偕將卸職的副市長侯崇文（左），介紹新任副市長張惠博（右）。（記者陳璟民攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉義市 張惠博
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：嘉市副市長易人 前彰師大校長張惠博接任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.