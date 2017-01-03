財劃法未修正 朱立倫：新北每年少150億財源

2017-01-03 11:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央統籌稅款分配屢遭地方政府質疑資源分配不均，財政部正研擬「財政收支劃分法」修正草案，新北市長朱立倫今天在市政會議表示，財劃法遲未修正通過，新北市每年短少150億元稅收，升格6年來共減少600億元，造成市府財政困窘。

朱立倫指出，升格前中央規劃新北市每年可以多增加150億稅收，但是新版財劃法沒有通過，所以6年來等於少了900億元，例如市府承接過去國立高中職業務，卻沒有獲得相對資源，現在新北市改制已邁入第7年，財劃法必須快點通過，因為它是升格的配套措施，「總不能讓我們新的直轄市承擔所有直轄市的責任，卻沒有獲得這樣的財源」。

朱立倫說，立法委員已提出一套修正版本，就是把貨物稅跟所得稅的5％提撥出來，總計約500億分配給新升格的直轄市及其他縣市，也保障離島基本財源，他認為這是很好的策略，雖然無法達到原來150億元目標，至少可以解決短期燃眉之急。

財政局長呂衛青說明，目前中央統籌分配稅仍採用改制前僵化的分配方式，財劃法17年未修正，因立法院屆期不審退回，財政部迄今尚未提出修正草案，已有立委提出部分條文修正草案，貨物稅與所得稅各提撥5％、總計約500億元，在過渡期讓地方政府補充財源，其中97％給直轄市及其餘11縣市，3％分配東部及離島5縣市。