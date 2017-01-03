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議員爆柯P上節目談時政 要求退這2人通告

2017-01-03  11:01

〔記者郭逸／台北報導〕台北市長柯文哲上週參加三立電視台節目《五四新觀點》，與市議員和里長暢談時政。孰料，台北市議員鍾小平今天爆料，上週上節目的卡司應該是自己和另一位市議員王世堅，柯卻向製作單位表明不願和鍾、王同台，製作單位緊急更改上節目的陣容。

鍾小平今直言，上週五錄製、播出的節目，週四就敲好通告，卻因為柯文哲這麼一搞，自己人生首次被退通告；他直言柯文哲就算亞斯伯格症的病情有所改善，但膽小如鼠的性格卻竄出。

市議員王世堅也證實被製作單位退通告。他說，柯文哲告訴製作單位，鍾小平要選市長，所以要避嫌，但自己被退通告的理由最莫名其妙，柯說「王世堅專門在罵他的」，所以就不能上節目，「難道市議員不是要盯緊市長嗎？莫非還要當啦啦隊？」

王世堅說，柯文哲認為質詢、監督的人就是在罵他，「這個傢伙（柯文哲）的民主素養有問題。」他強調，柯不尊重議會，還將議員分成「親柯派」和「打柯派」，非常不合理。

王世堅還說，製作單位當時還替柯文哲想個折衷的辦法，自己和鍾小平問問題的畫面先錄影，再播給柯看，「我們要問的內容居然還要讓柯文哲過濾耶！」儼然大興文字獄。

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  • 台北市長柯文哲上週參加三立電視台節目《五四新觀點》，與市議員和里長暢談時政。孰料，卻遭議員爆料柯P要求退這2人通告。（資料照，記者鍾泓良攝）

    台北市長柯文哲上週參加三立電視台節目《五四新觀點》，與市議員和里長暢談時政。孰料，卻遭議員爆料柯P要求退這2人通告。（資料照，記者鍾泓良攝）

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