與港議員對談遭中國嗆 黃國昌：反映對民主的恐懼

時代力量將在本週末，與香港立法會議員進行對談。（記者黃耀徵攝）

2017-01-03 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量將在本週末舉辦「時代眾志．自決力量：2017 台港新生代議員論壇」，由於與會者皆是雨傘革命要角與新生代議員，引起中國的不滿，時力主席黃國昌認為，這樣的現象，反應的是中國政府對民主的恐懼。

將與時代力量進行會談者，包括香港眾志秘書長黃之鋒、議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎等人，中國國台辦便批評「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」。對此，立委林昶佐表示，時力已多次透過公開或私下方式約訪各國的議員，唯獨只有和香港接觸時中國政府才有意見，但無論他們用什麼樣的修辭批評，那都是他們自己的過度反應。

黃國昌談到，民主政黨相互交流是在正常不過的事情，中國不須反應過度，但他強調，這也凸顯出21世紀仍是極權專制的政黨，看到民主力量的串聯而產生出對民主的恐懼，充分反應在他們的回應上。